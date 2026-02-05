Ученые сообщают о росте риска заражения амебами в пресных водоемах

Исследователи отмечают увеличение вероятности заражения свободноживущими амебами, обитающими в пресной воде. Эти микроорганизмы могут проникать в организм человека при контакте с теплой водой, особенно во время купания.

Эксперты связывают расширение ареала амеб с изменениями климата: повышение температуры способствует их распространению в регионах, ранее считавшихся безопасными. В результате, число потенциально опасных водоемов увеличивается.

Заражение происходит при попадании воды с амебами в носовую полость. Специалисты подчеркивают, что подобные случаи фиксируются преимущественно в теплое время года и в пресных водоемах.

Вопрос мониторинга и контроля за качеством воды приобретает особое значение в условиях изменения климата. Медицинское сообщество обращает внимание на необходимость своевременного выявления подобных инфекций.

Усиление наблюдения за водными ресурсами, а также повышение информированности медицинских работников и населения рассматриваются экспертами как ключевые меры для минимизации возможных рисков.