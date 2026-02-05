Врач из Новосибирска объяснила, как своевременно выявить меланому

В Новосибирске заместитель главного врача областного кожно-венерологического диспансера Вера Пахомова рассказала о признаках, на которые важно обращать внимание для раннего выявления меланомы.

По словам специалиста, это новообразование чаще всего формируется на коже, однако в отдельных случаях может появляться и на слизистых оболочках. Пахомова уточнила, что своевременное обнаружение изменений позволяет повысить эффективность последующего наблюдения.

Врач отметила, что при подозрении на меланому проводится дерматоскопия, по результатам которой специалист оценивает состояние кожных покровов.

Тема меланомы актуальна в связи с тем, что это одно из злокачественных новообразований, которое может представлять опасность для здоровья при позднем выявлении.

Пахомова также подчеркнула важность осторожного отношения к пребыванию на солнце, особенно в полуденные часы, и рекомендовала выбирать для прогулок утреннее или вечернее время.