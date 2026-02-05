В Саратовской области за год зарегистрировали 10 тысяч случаев онкологических заболеваний

В течение прошлого года в Саратовской области было выявлено 10 тысяч новых случаев онкологических заболеваний среди населения.

По информации специалистов, наиболее часто встречающейся формой злокачественных новообразований в регионе остается рак кожи. Также среди распространённых диагнозов отмечаются рак молочной железы и предстательной железы.

Врач из Саратовской области обратил внимание на то, что в обществе сохраняются мифы, связанные с онкологией, и их опровержение является важной частью профилактической работы.

Онкологические заболевания продолжают оставаться одной из актуальных тем для системы здравоохранения региона, что требует информирования населения о факторах риска и особенностях раннего выявления.

Специалисты отмечают, что распространённое мнение о влиянии хронического стресса на иммунитет не соответствует действительности, и подчеркивают значимость достоверной информации для пациентов.