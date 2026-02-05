Онколог Доронин рассказал о распространённых формах рака среди жителей Омска

В Омской области подвели итоги пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака, которая прошла 4 февраля. Мероприятие было организовано региональным Минздравом и собрало представителей медицинского сообщества.

Главный врач Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин сообщил, что среди жителей региона наиболее часто выявляются определённые виды онкологических заболеваний. Особое внимание он уделил признакам поражения лёгких, которые могут указывать на серьёзные нарушения здоровья.

Доронин отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению возраста пациентов с раком предстательной железы. По его словам, если ранее средний возраст заболевших составлял 66 лет, то сейчас случаи заболевания всё чаще фиксируются у мужчин младше 40 лет.

Всемирный день борьбы против рака ежегодно акцентирует внимание на необходимости ранней диагностики и информирования населения о факторах риска. По данным медицинских организаций, своевременное выявление симптомов может повысить эффективность лечения.

Врачи Омской области продолжают информировать жителей о признаках онкологических заболеваний и рекомендуют при появлении подозрительных симптомов обращаться за медицинской консультацией. Специалисты подчёркивают важность регулярных обследований для своевременного выявления патологий.