Роспотребнадзор предоставил туристам 7 тысяч консультаций по инфекционным рискам за месяц

За последний месяц специалисты Роспотребнадзора ответили на 7 тысяч обращений туристов, касающихся вопросов инфекционной безопасности.

По информации ведомства, граждане чаще всего интересовались мерами профилактики инфекций, возможностями вакцинации, а также текущей эпидемиологической ситуацией в различных регионах России и за её пределами.

Среди других популярных тем оказались вопросы, связанные с укусами насекомых, защитой прав потребителей и предупреждением пищевых отравлений.

Вопросы здоровья и профилактики инфекций остаются актуальными для туристов, особенно в период активных поездок и отпусков. Специалисты отмечают, что информирование населения способствует снижению рисков, связанных с распространением инфекционных заболеваний.

Наибольшее количество консультаций было зафиксировано в Москве, Московской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае. В Роспотребнадзоре подчеркивают важность своевременного получения информации для сохранения здоровья во время путешествий.