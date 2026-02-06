Более 84 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями находятся под наблюдением специалистов

В настоящее время свыше 84 тысяч человек с подтверждёнными онкологическими заболеваниями проходят диспансерное наблюдение у профильных специалистов.

Согласно отчётам медицинских организаций, за 2025 год необходимую помощь в рамках лечения получили более 51 тысячи пациентов, а 744 человека завершили курсы лекарственной противоопухолевой терапии.

По данным онкологов, около трети новых случаев — свыше 3,8 тысячи — были выявлены в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

Специалисты отмечают, что увеличение числа выявленных случаев связано не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики и доступности обследований.

Медицинское сообщество подчёркивает значимость регулярных профилактических мероприятий для своевременного обнаружения злокачественных патологий и повышения эффективности лечения.