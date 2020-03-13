Минздрав России объявил о пандемии ожирения

"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, — это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% — ожирение", - сообщил диетолог

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Опасным недугом заразились более 100 тысяч человек по всему миру.