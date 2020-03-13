Минздрав России объявил о пандемии ожирения
В Министерстве здравоохранения России рассказали о проблеме ожирения среди населения страны, которая приобрела масштабы пандемии. Согласно статистике, более половины россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела, а 26% жителей РФ страдают от ожирения. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, — это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% — ожирение", - сообщил диетолог
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Опасным недугом заразились более 100 тысяч человек по всему миру.
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