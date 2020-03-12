Диетолог Минздрава сообщил, что ожирение в России приобретает масштабы пандемии

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян заявил, что ожирение в России приобретает масштабы пандемии - более половины россиян старше 30 лет имеют лишний вес, у 26 процентов - ожирение. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.





«Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, - это ожирение. 55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение», - сказал Виктор Тутельян.





Он добавил, что у россиян также отмечается дефицит микронутриентов – минеральных веществ, микроэлементов и витаминов.