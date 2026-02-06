В Барнауле планируют объединить детскую стоматологическую поликлинику с краевым учреждением

В Барнауле принято решение о предстоящем объединении Детской стоматологической поликлиники №1 с Краевой стоматологией. Обсуждение возможной реорганизации началось летом 2023 года и сопровождалось широкой реакцией среди сотрудников медучреждения и общественности.

Информация о планируемом слиянии впервые появилась в СМИ и социальных сетях в прошлом году. Тогда представители региональных властей опровергали сообщения о реорганизации, называя их недостоверными.

В августе 2023 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов провёл встречу с коллективом детской стоматологии №1, где подчеркнул, что учреждение продолжает работу в обычном режиме.

Вопрос о реорганизации обсуждался на уровне профильной комиссии под руководством заместителя министра здравоохранения края Натальи Белоцкой. По итогам заседания комиссия дала положительное заключение, оценив возможные последствия объединения.

Тема реорганизации детских стоматологических учреждений в Барнауле вызвала общественный интерес, поскольку затрагивает вопросы оказания медицинской помощи детям. Власти региона продолжают информировать о ходе изменений и подчеркивают, что решение принималось с учётом мнения специалистов и анализа ситуации.