Роспотребнадзор запросил разъяснения по факту гибели россиянки в отеле Шарм-эль-Шейха
Роспотребнадзор обратился с официальными запросами к министерству здравоохранения и народонаселения Египта, а также к Ассоциации туроператоров России (АТОР) после появления сообщений о гибели российской туристки в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.
Информация о происшествии появилась в СМИ: по данным источников, 69-летняя гражданка России почувствовала недомогание после ужина в гостинице, была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей в течение 12 дней.
По прошествии этого времени, как сообщается, женщина скончалась в медицинском учреждении.
Ведомство инициировало проверку обстоятельств произошедшего, чтобы установить возможные причины ухудшения состояния туристки и получить официальные разъяснения от египетских и российских структур.
Роспотребнадзор информирует, что при появлении признаков недомогания во время пребывания за рубежом рекомендуется обращаться за медицинской помощью.
