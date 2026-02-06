Роспотребнадзор запросил разъяснения по факту гибели россиянки в отеле Шарм-эль-Шейха

69 Фото: MedikForum.ru
Роспотребнадзор обратился с официальными запросами к министерству здравоохранения и народонаселения Египта, а также к Ассоциации туроператоров России (АТОР) после появления сообщений о гибели российской туристки в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.

Информация о происшествии появилась в СМИ: по данным источников, 69-летняя гражданка России почувствовала недомогание после ужина в гостинице, была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей в течение 12 дней.

По прошествии этого времени, как сообщается, женщина скончалась в медицинском учреждении.

Ведомство инициировало проверку обстоятельств произошедшего, чтобы установить возможные причины ухудшения состояния туристки и получить официальные разъяснения от египетских и российских структур.

Роспотребнадзор информирует, что при появлении признаков недомогания во время пребывания за рубежом рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

