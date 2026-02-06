Прокуратура Ярославской области проверила строительство корпуса детской больницы

В Дзержинском районе Ярославля состоялась проверка хода строительства второго корпуса областной детской больницы. Контроль за соблюдением законодательства осуществил заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов.

В ходе инспекции представители подрядчика и заказчика получили напоминание о необходимости строго следовать установленным требованиям при возведении медицинского объекта.

Прокуратура региона продолжает держать на постоянном контроле вопросы, связанные с законностью строительства социальных учреждений.

Строительство медицинских объектов, особенно детских, имеет важное значение для обеспечения безопасности пациентов и персонала, а также для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

По словам Андрея Смирнова, особое внимание уделяется мерам, направленным на защиту от гриппа, ОРВИ и COVID-19, что позволяет минимизировать возможные риски для здоровья в будущем.