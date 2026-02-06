В больнице Святого Георгия представили фотовыставку о донорстве костного мозга

В Санкт-Петербурге на территории больницы Святого Георгия открылась фотовыставка, посвящённая теме донорства костного мозга.

Экспозиция организована при участии фонда «Центр развития донорства костного мозга». Автором проекта выступила Любовь Белозерова, которая стала первой женщиной-донором костного мозга в городе и третьей в России.

На фотоработах представлены истории людей, связанных с донорством, а также участников программы трансплантации.

Тема донорства костного мозга, по словам специалистов, имеет важное значение для современной медицины, поскольку трансплантация может быть необходима при ряде тяжёлых заболеваний.

Валерий Стрижелецкий, представитель медицинского сообщества, отметил, что поддержка подобных инициатив способствует информированию общества о возможностях донорства и его значении для пациентов.