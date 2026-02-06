Онколог Кузнецов сообщил о рисках при частом употреблении некоторых диетических продуктов

Онколог Георгий Кузнецов в интервью АБН24 обратил внимание на возможные риски, связанные с регулярным употреблением определённых диетических продуктов.

По информации abnews.ru, Кузнецов отметил, что существует научная база, указывающая на связь между частым потреблением переработанного красного мяса, такого как колбасы, сосиски, бекон и ветчина, и увеличением вероятности развития колоректального рака.

Онколог уточнил, что дополнительный фактор риска связан с приготовлением мяса при высоких температурах, например, на гриле или сковороде, когда образуется выраженная зажаренная корочка.

Тема влияния рациона на здоровье продолжает оставаться актуальной для специалистов, поскольку питание считается одним из значимых факторов, влияющих на состояние организма.

Врач-диетолог Елена Соломатина добавила, что отдельным категориям людей рекомендуется проявлять особую осторожность при выборе продуктов питания и способов их приготовления.