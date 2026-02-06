Пензенские медики отмечают рост случаев вирусных пневмоний в зимний период

В медицинских учреждениях Пензы зафиксировано увеличение числа пациентов с вирусными пневмониями в зимний сезон. Об этом сообщили представители регионального здравоохранения.

По данным специалистов, чаще всего причиной заболевания становятся вирусы гриппа типов А и В, коронавирус, а также аденовирусы и парагрипп. В отдельных случаях, особенно среди новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом, к развитию пневмонии могут привести вирусы ветряной оспы или герпеса.

Симптомы заболевания обычно проявляются внезапно: отмечается повышение температуры тела, выраженная слабость, боль в горле и заложенность носа.

Врачи обращают внимание, что течение вирусной пневмонии может быть тяжелым, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, избыточный вес или онкологические патологии.

Медицинские работники рекомендуют жителям региона быть внимательными к своему самочувствию и при появлении симптомов обращаться за консультацией к специалистам.