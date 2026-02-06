В Мурманской области рассматривают внедрение трансплантации в областной клинической больнице

В Мурманской области обсуждается возможность открытия трансплантационного направления на базе областной клинической больницы. Проект предусматривает получение соответствующей лицензии и развитие новых медицинских технологий в регионе.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что реализация инициативы позволит значительно расширить спектр медицинской помощи для жителей Заполярья. По его словам, запуск трансплантации повысит доступность специализированного лечения для северян.

Работа по подготовке к внедрению трансплантационных процедур ведётся в рамках комиссии Государственного совета, занимающейся вопросами развития Северного морского пути и Арктики. Особое внимание уделяется учёту климатических и географических особенностей региона при организации медицинских услуг.

Проект может сыграть важную роль в формировании нового стандарта медицинской помощи для арктических территорий, где вопросы доступности и качества лечения остаются актуальными.

Чибис подчеркнул, что при разработке подходов к оказанию медицинской помощи в условиях Крайнего Севера необходимо учитывать специфику проживания в регионе, чтобы обеспечить население современными возможностями здравоохранения.