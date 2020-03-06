Надежда для безнадежных: на Дону появилось отделение, в котором созданы условия для улучшения жизни неизлечимо больных детей

Медицинскую помощь в нем получают уже 13 маленьких пациентов.В Областной детской клинической больнице начало свою работу отделение паллиативной помощи, рассчитанное на 24 пациента.О его необходимости говорит тот факт, что сразу после открытия в него помещено 13 детей. Неизлечимо больным пациентам здесь проводится искусственная вентиляция легких, часть получает кислородную поддержку. Проводится работа по маршрутизации, проведение консультаций специалистов из удаленных районов области. Кроме того, с помощью телемедицинских технологий появилась возможность проконсультироваться по поводу ведения лечения со специалистами ведущих московских центров.- Отделение оснащено в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих оказание медицинской помощи паллиативным детям. Также на базе Областной детской клинической больницы организуется выездная бригада по оказанию паллиативной помощи детям, проживающим на территории области, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.Для пояснения: паллиативная медицина - область здравоохранения, призванная улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний в ситуации, когда возможности специализированного лечения крайне ограничены или исчерпаны.Другими словами, пациентами паллиативного отделения детской клинической больницы являются дети с поздними стадиями активного прогрессирующего заболевания, не оставляющими надежды на выздоровление. Как правило, их жизнь весьма непродолжительна. Целью паллиативной помощи является максимальное повышение качества жизни этих пациентов.