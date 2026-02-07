В России с марта начнет работу единый реестр пациентов с неинфекционными заболеваниями

С 1 марта в России начнет функционировать единая база данных пациентов с неинфекционными заболеваниями, охватывающая 12 различных групп, включая психические расстройства, а также болезни сердца, печени и легких.

В реестр будут внесены сведения о гражданах, у которых диагностированы такие состояния, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, а также патологии печени и легких.

Депутат Султан Хамзаев сообщил, что создание подобной системы позволит аккумулировать информацию о пациентах со всех регионов страны.

По словам Хамзаева, централизованный подход к сбору данных необходим для эффективного мониторинга заболеваемости и оценки качества медицинской помощи.

Кроме того, внедрение регистра даст возможность государству более точно рассчитывать потребность в жизненно необходимых лекарственных препаратах для различных групп пациентов.