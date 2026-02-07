Виктор Тутельян рассказал о возможных рисках отказа от молочных продуктов

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян сообщил о потенциальных последствиях полного исключения молочных продуктов из рациона.

По словам академика РАН, отсутствие молока в питании может привести к недостатку аминокислот и ослаблению иммунной системы.

Тутельян отметил, что рыба и мясо способны частично компенсировать нехватку молочных продуктов.

Вопрос сбалансированного питания остаётся актуальным для поддержания здоровья, подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на важность разнообразного и полноценного рациона для обеспечения организма всеми необходимыми веществами.

