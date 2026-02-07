В Саратовской области в 2025 году более 14 тысяч женщин оформили родовые сертификаты

В 2025 году в Саратовской области свыше 14 тысяч жительниц воспользовались родовыми сертификатами, что позволило им получить комплексную поддержку в период беременности и после родов.

По данным отделения Социального фонда России по региону, на оплату услуг, предоставляемых по этим сертификатам, было направлено более 155 миллионов рублей.

Родовые сертификаты дают возможность женщинам получать не только медицинскую помощь, но и правовую, психологическую, а также медико-социальную поддержку.

Оформление сертификата осуществляется в медицинских учреждениях, таких как женские консультации, родильные дома и детские поликлиники, где наблюдается новорожденный.

Такая система позволяет повысить доступность различных видов помощи для женщин в период беременности и после рождения ребенка, а также способствует комплексному сопровождению семей с детьми.