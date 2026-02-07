Роспотребнадзор Калининграда информирует о сезонном питании и поддержке иммунитета

В Калининградском управлении Роспотребнадзора напомнили о важности сбалансированного рациона в период смены сезонов и акклиматизации.

Сотрудники ведомства отмечают, что разнообразное питание способствует получению необходимых витаминов и микроэлементов. Особое внимание уделяется продуктам, содержащим витамин C, который играет роль в поддержании иммунной системы и обменных процессах.

В числе рекомендуемых источников витамина C названы хурма, киви, цитрусовые, брокколи, красный перец и квашеная капуста. Также подходят напитки и смузи с добавлением шиповника, облепихи, рябины и смородины.

В ведомстве подчеркивают, что рациональное питание может быть особенно актуально в период отпусков, когда организм адаптируется к новым условиям.

По данным специалистов, в России в 2025 году отмечается рост производства большинства молочных продуктов, что расширяет возможности для формирования полноценного рациона.