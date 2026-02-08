Кардиолог Маршинцева рассказала о влиянии длительного просмотра телевизора на здоровье сердца

Кардиолог Маршинцева обратила внимание на возможные последствия продолжительного просмотра телевизора для сердечно-сосудистой системы.

По её словам, длительное нахождение перед экраном может быть связано с повышением риска развития артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и формированием сосудистых бляшек. Также отмечается, что такое времяпрепровождение способно нарушать сон из-за воздействия на выработку меланина.

Маршинцева указала, что одной из основных причин подобных нарушений может быть инсулинорезистентность, которая часто связана с избыточной массой тела и абдоминальным ожирением.

Врач подчеркнула, что просмотр телепередач нередко сопровождается употреблением пищи, преимущественно нездоровой, что дополнительно увеличивает нагрузку на организм.

Кардиолог рекомендует учитывать возможные риски для здоровья при выборе продолжительности просмотра телевизора и обращать внимание на сопутствующие факторы образа жизни.