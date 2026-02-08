В Якутске провели открытую операцию по удалению катаракты для журналистов

В Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице состоялась операция по удалению катаракты, за которой в режиме реального времени наблюдали представители СМИ.

Мероприятие было организовано с целью продемонстрировать современные методы хирургического лечения заболеваний глаз, применяемые в регионе. В ходе операции специалисты показали этапы вмешательства и рассказали о возможностях клиники.

По информации учреждения, пациенты с прямыми показаниями могут рассчитывать на проведение операции в течение двух недель. Для жителей районов, направленных на лечение, средний срок ожидания составляет от двух до трёх месяцев.

Развитие офтальмологической помощи в Якутии включает не только стационарное лечение, но и выездные формы работы. Ежегодно организуется порядка 40 выездов специалистов в различные населённые пункты республики.

Для удобства жителей ближайших районов действует специальный проект: приём пациентов проводится по понедельникам, что позволяет повысить доступность медицинской помощи. Руководитель клиники Иван Луцкан отметил, что такие инициативы направлены на улучшение качества офтальмологической помощи в регионе.