Во Владимирской области число заболевших корью снизилось почти в десять раз

Во Владимирской области зафиксировано значительное снижение заболеваемости корью по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в 2025 году зарегистрировано семь случаев заболевания корью, при этом заболевшие не имели между собой эпидемиологических связей. В прошлом году в одном из образовательных учреждений города было подтверждено 13 случаев, среди которых оказался ребенок младше одного года.

Официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди уточнила, что благодаря комплексу проведённых мероприятий удалось обеспечить стабильную эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Корь относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для детей и взрослых, особенно при отсутствии иммунитета. Вспышки заболевания требуют особого внимания со стороны санитарных служб и образовательных учреждений.

В ведомстве отмечают, что полностью исключить появление новых случаев кори нельзя, поскольку возможны завозные случаи. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности.