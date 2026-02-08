Дмитрий Демидик рассказал о рисках для дыхательных путей при использовании чистящих средств

Терапевт Дмитрий Демидик в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание на возможные риски для дыхательных путей при применении различных чистящих средств в быту.

По словам специалиста, наибольшую опасность могут представлять препараты на основе хлора, которые способны вызвать раздражение дыхательных путей и химические ожоги. Кроме того, средства для мытья стёкол с аммиаком или нашатырным спиртом при вдыхании выделяют щелочные газы, оказывающие негативное воздействие на слизистые оболочки.

Кислотосодержащие составы, по информации Демидика, выделяют пары, раздражающие слизистые и лёгочные альвеолы, а растворители могут оказывать токсичное влияние не только на лёгкие, но и на центральную нервную систему.

Врач подчеркнул, что использование подобных средств требует осторожности, особенно в помещениях с недостаточной вентиляцией. Вдыхание паров может привести к различным реакциям со стороны дыхательных органов.

Демидик рекомендует соблюдать меры предосторожности при работе с бытовой химией и проветривать помещения, чтобы снизить возможные риски для здоровья.