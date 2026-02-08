В Лукино-Варино начал работу новый филиал Щелковской больницы

В микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский открыт новый филиал Щелковской больницы. Здесь начала функционировать современная поликлиника, рассчитанная на жителей района.

Для оформления посещения достаточно предъявить паспорт и СНИЛС, что позволяет пройти регистрацию без ожидания в очередях. Такой подход призван упростить доступ к медицинским услугам для населения.

В поликлинике ведут прием врачи различных специальностей, в том числе терапевты, педиатры, хирурги, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог, гинекологи, стоматологи и травматолог-ортопед. Также доступны консультации детских специалистов.

По словам Сергея Джеглава, в учреждении оборудованы кабинеты для проведения УЗИ, ЭКГ, эндоскопии, физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, а также организована неотложная помощь и диспансеризация.

Открытие филиала расширяет возможности получения медицинской помощи для жителей Лукино-Варино и близлежащих территорий. В учреждении предусмотрены все основные направления амбулаторной диагностики и лечения, что, по мнению специалистов, способствует повышению доступности медицинских услуг.