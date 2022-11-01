Чеснок может снизить риск образования тромбов

266 Фото: https://unsplash.com/photos/2yNBQFwZCA8
чеснок

Исследования показали, что чеснок приводит к значительному снижению агрегации тромбоцитов, об этом рассказала в интервью врач Дебора Ли.

Медик проинформировала о пользе добавления чеснока в пищу для защиты от образования тромбов. Эти сгустки крови, возникающие в сосудах, закладывают основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Чеснок, по словам специалистки, действует подобно антикоагулянтам, растворяющим вредные тромбы.

Дебора Ли добавила, что с употреблением чеснока связывают ряд полезных эффектов: в частности, овощ содействует снижению артериального давления, улучшает здоровье кишечника. Что касается его свойств антикоагулянта, врач отметила:

«Исследования показали, что чеснок приводит к значительному снижению агрегации тромбоцитов, вследствие которой происходит их слипание и образование кровяного сгустка. Считается, что этот эффект связан с действием аджоена, серосодержащего фитосоединения, содержащегося в овоще».

В свою очередь, по данным Archives of Internal Medicine (Архивы внутренней медицины), употребление чеснока является полезным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за его свойств снижать уровень холестерина и препятствовать свертыванию крови. Исследователи сообщили, что процесс, посредством которого тромбоциты прилипают друг к другу в местах повреждения сосудов с образованием сгустка, был значительно снижен после приема чеснока.

Упражнения снижают риск образования тромбов


Кому не нужно есть чеснок. Доктор Ли предупредила, что чеснок не следует принимать при разжижении крови или при увеличении склонности к кровотечениям. Кроме того, людям, принимающим лекарства, нужно учитывать, что чеснок способен взаимодействовать с некоторыми препаратами и менять их эффект.

Врачи назначают противозачаточные средства, не учитывая риск образования тромбов


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рано лысеющие мужчины могут быть склонны к заболеваниям сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дебора Ли (Deborah Lee)
Дебора Ли (Deborah Lee)
ЗОЖ
врач интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy., медицинский писатель
Читать MedikForum.ru в
Добавление чеснока в пищу может предотвратить проблемы с сердцем
Снижает холестерин и нормализует сахар в крови: медики рассказали о пользе чеснока
Энергетические напитки приводят к образованию тромбов в течение часа после употребления
Теги : польза чеснока, тромбы, Дебора Ли