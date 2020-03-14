На Ставрополье провели телемедицинское консультирование пациентов

Ставропольский край – один из первых регионов в России внедряет в практическую деятельность спутниковую телемедицину. Этот новый метод консультирования позволяет врачам расширить охват края высококвалифицированной медицинской помощью.

Телемедицина выражается в использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Это необходимо для повышения качества диагностики и лечения пациентов.Так, на Ставрополье во врачебной амбулатории села Труновского прошло подобное консультирование среди населения. В прямом эфире дистанционный приём вели специалисты Ставропольской краевой клинической больницы.С помощью новейших технологий, как рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, врач-кардиолог провёл приём шести пациентов, невролог проконсультировал семь человек.По итогам пациентам медицинские специалисты назначили консультации аритмолога, гастроэнтеролога, нейрохирурга, цефалголога и сосудистого хирурга. Шесть пациентов будут дообследованы. Троим откорректирована тактика лечения. Ещё троим пациентам назначена очная консультация кардиолога краевой больницы.Дистанционные консультации специалистов краевых и федеральных клиник для жителей сельских территорий позволяют корректировать лечение, уточнять диагнозы на основании имеющихся исследований без выезда пациентов в краевой центр.На Ставрополье уже выполнено более 60 консилиумов, осмотрены сотни человек.Ранее МедикФорум сообщал, что в больнице Железноводска на Ставрополье пациентам оказывают паллиативную помощь.