Акушер-гинеколог Соболева рассказала о питании беременных на разных сроках

Врач акушер-гинеколог из Сыктывкара Наталья Соболева поделилась рекомендациями по питанию для женщин в период беременности.

По словам специалиста, при вынашивании ребёнка не рекомендуется включать в рацион консервированные продукты, маринады, блюда с высоким содержанием соли, а также сыры с плесенью, такие как бри и рокфор.

Соболева отметила, что во втором триместре беременности потребность в кальции, магнии и витамине D возрастает из-за активного роста плода. Витамин D, по её словам, содержится в авокадо и яйцах.

В третьем триместре, как подчеркнула врач, важно избегать переедания, поскольку это может привести к отёкам и развитию преэклампсии, которая проявляется повышенным давлением и появлением белка в моче.

Тема правильного питания во время беременности остаётся актуальной, так как рацион напрямую влияет на самочувствие женщины и развитие плода. Соболева рекомендует внимательно относиться к выбору продуктов и соблюдать меры предосторожности.