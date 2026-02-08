В Тульской области за четыре года увеличилось число выявленных случаев онкозаболеваний

В Тульской области за последние четыре года зафиксирован рост числа выявленных случаев злокачественных новообразований. По данным региональных специалистов, с 2023 по 2026 год этот показатель увеличился на 30,3%.

В 2025 году в регионе впервые было зарегистрировано свыше 6 тысяч новых случаев рака. Эти данные были озвучены в рамках Недели профилактики онкологических заболеваний, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.

Главный онколог области Дмитрий Истомин сообщил, что в регионе используется современное медицинское оборудование, а также внедряются новые методы диагностики и терапии.

Рост числа выявленных случаев может быть связан с улучшением доступности диагностики и повышением информированности населения о необходимости регулярных обследований.

В медицинских центрах региона специалисты проводят консультации, применяют современные подходы к обследованию и координируют лечение пациентов совместно с коллегами из других учреждений.