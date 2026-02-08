Когнитивные искажения: как подростки воспринимают информацию в цифровой среде

Влияние когнитивных искажений на подростков становится предметом обсуждения в контексте развития цифровых технологий. Специалисты отмечают, что несовершенство механизмов восприятия информации может усиливаться под воздействием алгоритмов социальных сетей и видеоплатформ.

Подростки, чьи когнитивные процессы еще формируются, чаще сталкиваются с ситуацией, когда эмоции преобладают над логическим мышлением. В таких условиях цифровые алгоритмы могут подбирать контент, подтверждающий уже существующие убеждения, что способствует закреплению искажённых представлений.

Примером может служить ситуация, когда ребенок убежден в бесполезности учебы и получает в ленте материалы, где блогеры рассказывают о своем успехе без образования. Это создает у подростка иллюзию нормы, подкрепляемую повторяющимся контентом.

Эксперты подчеркивают, что формирование системы ценностей, заложенной семьей и образовательными учреждениями, может снизить подверженность эффекту социальной нормы. Наличие собственных ориентиров помогает подростку критически относиться к информации.

Врачи и педагоги рекомендуют уделять внимание развитию критического мышления у молодежи и обсуждать с ними механизмы работы цифровых платформ. Это может способствовать более осознанному восприятию информации и снижению влияния когнитивных искажений.