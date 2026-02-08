В Кемерове хирурги провели сложное удаление желчного пузыря 90-летнему мужчине

В Кемерове врачи выполнили хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря у 90-летнего пациента. Операция была проведена в городской больнице и стала частью комплексного лечения.

Пациенту с установленным диагнозом желчнокаменной болезни и хроническими сопутствующими состояниями специалисты сначала провели дренирование желчного пузыря. После этого была выполнена операция по его удалению с контролем проходимости желчных протоков.

По результатам дополнительной диагностики врачи приняли решение о необходимости полного удаления органа для улучшения состояния пациента.

Случай подчеркивает, что возраст сам по себе не является абсолютным ограничением для проведения хирургических вмешательств при наличии показаний и соответствующего наблюдения.

Медицинское наблюдение за пациентом продолжилось после операции, специалисты отмечают важность комплексного подхода при лечении пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.