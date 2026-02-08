Жителям Пензы напомнили о роли диспансеризации для раннего выявления опухолей желудка

В Пензе напомнили о необходимости прохождения диспансеризации для своевременного выявления заболеваний желудка и пищевода.

По информации специалистов, некоторые онкологические процессы в этих органах могут протекать без выраженных симптомов на ранних этапах. В рамках диспансеризации пациенты отвечают на вопросы анкеты, проходят медицинский осмотр и при наличии показаний получают направление на дополнительные исследования.

Одной из предусмотренных процедур является эндоскопическое обследование (гастроскопия), которое проводится в год достижения 45-летнего возраста.

Данное обследование позволяет выявить воспалительные изменения, предраковые состояния и новообразования на начальных стадиях.

Медицинские организации отмечают, что раннее обнаружение подобных изменений может повысить эффективность последующего лечения. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и регулярно проходить профилактические осмотры.