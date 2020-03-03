В Москве более 20 школьников получили ожог роговицы из-за кварцевой лампы
Неприятный инцидент произошел в одной из столичных школ, где более 20 учеников получили ожоги роговицы. Причиной случившегося стала кварцевая лампа.
Московские следователи проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Останкинского района города. Накануне, 2 марта, более 20 учеников пожаловались преподавателю на сильную боль в глазах. Как выяснилось позже, ребята получили ожог роговицы из-за работавшей целый день кварцевой лампы в классе, где у них проходили занятия.
Сейчас представители СК РФ выясняют все обстоятельства произошедшего в школе. По результатам расследования будет вынесено процессуальное решение. Следователи ждут официальных комментариев от департамента образования Москвы.
Всех пострадавших учеников отправили на амбулаторное лечение, передает агентство ТАСС.
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