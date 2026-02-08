В деревне Иваново завершён капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта

В Иваново завершились работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта. Обновлённое учреждение оснащено современными инженерными системами и оборудованием.

В числе внедрённых решений — система оповещения для экстренной эвакуации, электронные замки для контроля доступа в кабинеты, а также противопожарная система. Для поддержания комфортного микроклимата установлены кондиционеры и системы регулирования температуры.

Инженер Егорьевской больницы Петр Захаров сообщил, что в здании создана инфраструктура, ориентированная на удобство пациентов и сотрудников. В помещениях применены современные отделочные материалы, энергоэффективное освещение и подобрана цветовая гамма для повышения комфорта.

Обновление фельдшерско-акушерского пункта может способствовать улучшению условий оказания медицинской помощи жителям деревни. Современные инженерные решения направлены на повышение безопасности и качества обслуживания.

Представители учреждения отмечают, что внедрение новых технологий позволяет повысить эффективность работы медицинского персонала и создать более благоприятную среду для посетителей.