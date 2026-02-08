В Пензенской области выявили более 800 случаев онкологических заболеваний при диспансеризации

В Пензенской области по итогам второго этапа диспансеризации в 2025 году зафиксировано 811 новых случаев злокачественных новообразований у взрослого населения.

Данные были получены в результате углубленных профилактических обследований, которые проводились в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого».

Региональные медучреждения отмечают, что системный подход к профилактическим осмотрам позволяет выявлять не только онкологические, но и другие хронические заболевания на ранних стадиях.

Диспансеризация и регулярные медицинские осмотры рассматриваются как ключевые инструменты национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества и продолжительности жизни граждан.

По мнению специалистов, своевременное обнаружение заболеваний способствует более эффективному наблюдению и контролю за состоянием здоровья населения.