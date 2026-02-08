В Егорьевске внедрили современную систему внутрисосудистой диагностики

В медицинских учреждениях Егорьевска начали использовать новый внутрисосудистый ультразвуковой комплекс для диагностики состояния сосудов сердца.

Оборудование позволяет получать трехмерные изображения атеросклеротических бляшек, что способствует более точному планированию и проведению операций по стентированию.

По информации регионального сосудистого центра, применение комплекса уже повлияло на тактику лечения первой пациентки.

Внедрение подобных технологий, по словам руководителя центра Фурката Гафурова, может повысить эффективность хирургических вмешательств и снизить вероятность осложнений.

Специалисты отмечают, что новые методы визуализации сосудов обеспечивают дополнительные возможности для контроля за состоянием пациентов и выбора оптимальных лечебных подходов.

