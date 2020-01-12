В 2020 году в Нижегородской области построят два фельдшерско-акушерских пункта

в селе Михеевка Ардатовского района,

в деревнеУшаково Богородского района,

в деревне Галибиха Воскресенского района,

в деревне Полупочинки Дивеевского района,

в селе Языково Пильнинского района,

в селе Горки Спасского района,

в деревне Старое Щербино Павловского района.

– В наступившем году мы продолжаем реализацию программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В эту программу, разработанную на федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек.

Наша задача на областном уровне – сделать первичную медицинскую помощь одинаково доступной, независимо от того, нуждаются в ней жители большого города или небольшого села,