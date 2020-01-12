В 2020 году в Нижегородской области построят два фельдшерско-акушерских пункта
Здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) представляет собой одноэтажное здание модульного типа, площадь которого – 100 кв.м. Чтобы посещать фельдшерский пункт было удобнее маломобильным группам населения, на входе в здание оборудован пандус с поручнями. Рядом располагаются навесы для колясок, скамейки для сидения и урны.
В 2019 году в Нижегородской области были построены и оснащены семь фельдшерско-акушерских пунктов:
- в селе Михеевка Ардатовского района,
- в деревнеУшаково Богородского района,
- в деревне Галибиха Воскресенского района,
- в деревне Полупочинки Дивеевского района,
- в селе Языково Пильнинского района,
- в селе Горки Спасского района,
- в деревне Старое Щербино Павловского района.
– В наступившем году мы продолжаем реализацию программы развития первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В эту программу, разработанную на федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек.
Наша задача на областном уровне – сделать первичную медицинскую помощь одинаково доступной, независимо от того, нуждаются в ней жители большого города или небольшого села,
Наша задача на областном уровне – сделать первичную медицинскую помощь одинаково доступной, независимо от того, нуждаются в ней жители большого города или небольшого села,
– заявил по этому поводу нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Все построенные в Нижегородской области фельдшерско-акушерские пункты начинают принимать пациентов после того, как завершается процедура передачи прав собственности в центральные районные больницы (ЦРБ) тех муниципальных образований, где появились ФАПы, и после того, как проходит процедура их лицензирования.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Воскресенском районе Нижегородской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.
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