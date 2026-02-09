Благотворительный фонд Чижова начал сбор средств на лечение Вани Оболенского в Китае

Благотворительный фонд Чижова объявил о начале сбора средств для организации лечения Вани Оболенского в Китае.

Мама мальчика, Марина, при поддержке знакомых и земляков уже собрала около 700 тысяч рублей, что составляет почти половину необходимой суммы.

По информации фонда, сборы на лечение за границей открываются только при наличии обоснования, что все доступные в России методы уже использованы или не дали результата.

В последние годы отечественная медицина значительно продвинулась, и большинство пациентов получают необходимую помощь в российских клиниках.

В случае Вани Оболенского специалисты фонда отмечают, что лечение за рубежом рассматривается как исключительная мера при сложных медицинских ситуациях.