В Новосибирской области снизился показатель летальности от инфаркта миокарда до 11,2%

В Новосибирской области зафиксировано снижение больничной летальности среди пациентов с инфарктом миокарда до 11,2% за прошедший год.

В рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе была расширена сеть специализированных медицинских центров. За отчетный период специалисты провели нагрузочные тесты и стресс-эхокардиографию более чем 14 тысячам жителей, что значительно превысило запланированные объемы.

По итогам работы медицинских учреждений удалось оказать помощь 4305 пациентам, перенесшим сердечно-сосудистые осложнения.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ключевых причин обращения за медицинской помощью, поэтому развитие диагностических и лечебных методик рассматривается как важное направление здравоохранения.

Ранее сообщалось о внедрении в Москве технологий искусственного интеллекта для мониторинга состояния пациентов с риском инфаркта и инсульта, что позволяет повысить эффективность выявления и наблюдения за такими случаями.