В Волгоградской области 967 пожилых граждан воспользовались дневными площадками в 2026 году

В 2026 году 967 жителей Волгоградской области старшего возраста посетили отделения дневного пребывания, где реализуются программы поддержки и реабилитации.

В регионе действует 34 площадки, предоставляющие услуги людям пожилого возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Семь из них организованы некоммерческими организациями, остальные функционируют на базе государственных учреждений.

В рамках работы отделений участникам предлагаются индивидуальные программы, включающие адаптивную физическую культуру, творческие занятия и мероприятия, направленные на укрепление физического и эмоционального состояния.

По информации комитета социальной защиты Волгоградской области, подобные меры способствуют улучшению качества жизни пожилых людей, а также расширяют доступ к социальным услугам.

С 2018 года регион участвует в федеральном проекте по внедрению системы долговременного ухода, что позволило повысить эффективность и доступность предоставляемой помощи на дому.

