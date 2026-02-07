В Орловской области рассказали о мерах поддержки пациентов с сахарным диабетом

В Орловской области реализуются программы поддержки для людей, живущих с сахарным диабетом. Особое внимание уделяется вопросам оказания медицинской помощи и профилактики осложнений.

По данным региональных служб, в настоящее время в области зарегистрировано свыше 36,5 тысяч пациентов с этим заболеванием. Одним из возможных осложнений специалисты называют тромбоз нижних конечностей, который может представлять опасность для здоровья.

В России действует система государственной поддержки для пациентов с сахарным диабетом, включающая предоставление высокотехнологичной медицинской помощи. В Орловской областной клинической больнице реализуются различные направления такой поддержки.

Тема осложнений при сахарном диабете и доступности специализированной помощи сохраняет актуальность для региона. Медицинские организации продолжают информировать о рисках и возможностях своевременного обращения за помощью.

Елена Литинская подготовила материал о том, как в Орловской областной клинической больнице оказывается помощь пациентам с сахарным диабетом, а также о мерах, предпринимаемых для снижения рисков осложнений.