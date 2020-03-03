В Волгоградской области 1200 семейных пар смогут в этом году бесплатно сделать ЭКО
Доступность процедуры выросла за счет увеличения квот.
В ближайшие месяцы в Волгоградской области увеличится количество родителей. В 2020 году более 1,2 тысячи семейных пар смогут бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, сообщает областной Минздрав. При этом 125 процедур ЭКО уже выполнены, а, значит, стать малыши появятся в бездетных ранее семьях уже до конца текущего года.
Доступность процедуры ЭКО в Волгоградской области растёт ежегодно за счет увеличения бесплатных квот. Например, в 2014 году было проведено 752 ЭКО, а в 2019 уже 1252.
За пять лет в регионе на свет появился 2231 малыш, который был рождён с помощью экстракорпорального оплодотворения. В 2020 году таких деток появилось на свет уже 26.
Чтобы оформить квоту, сначала нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Процедура ЭКО проводится как в государственных, так и частных медицинских организациях, расположенных на территории Волгоградской области и за ее пределами.
Направление на экстракорпоральное оплодотворение выдается в клиниках, входящие в перечень, утвержденный Минздравом РФ.
Список этот составлялся с учетом пожеланий пациенток. В Волгограде это клиника № 1 ВолГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя».
Также сообщается, что в Волгоградской области уже с сентября 2020 года готовы бесплатно кормить учащихся младших классов горячими обедами. Родители будут контролировать процесс.
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