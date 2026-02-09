В Реутове установлен карантин по бешенству после обнаружения заражённого хорька
В городе Реутов Московской области введён карантин по бешенству животных после выявления случая заражения у дикого хорька.
Животное было найдено жительницами города и передано на временное содержание местной жительнице. В течение суток после этого хорёк погиб.
По информации главного ветеринарного врача Анатолия Бугаенко, вероятность дальнейшего распространения вируса оценивается как низкая. Он отметил, что животное находилось в изоляции и не контактировало с другими животными в городской черте.
Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для животных и человека. Введение карантинных мер направлено на предотвращение возможного распространения инфекции.
Ветеринарная служба города рекомендует владельцам домашних животных проверить наличие актуальных прививок от бешенства и при необходимости обновить их. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и информируют население о мерах предосторожности.
