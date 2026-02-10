Уролог Екатерина Макарова отметила увеличение числа венерических заболеваний после пандемии COVID-19

В период после пандемии COVID-19 специалисты фиксируют рост случаев венерических заболеваний. Об этом сообщила уролог и сексолог Екатерина Макарова в интервью "Ленте.ру".

По словам Макаровой, увеличение числа подобных заболеваний связано с изменениями в поведении населения после пандемии. Она также отметила, что в это время получили широкое распространение препараты для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP).

В Саратовской области главный врач кожно-венерологического диспансера Дмитрий Шнайдер рассказал о росте заболеваемости сифилисом, который, по его словам, связан с увеличением числа мигрантов из Средней Азии.

Тема распространения венерических заболеваний остаётся актуальной для медицинского сообщества, поскольку подобные тенденции могут представлять опасность для общественного здоровья.

Специалисты продолжают наблюдение за динамикой заболеваемости и информируют о возможных факторах, влияющих на ситуацию. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на профилактику инфекций.