Ульяновские парламентарии внесли законопроект о досрочной пенсии для врачей

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Алексей Куринный подготовили законопроект, предусматривающий возможность выхода на пенсию для врачей после 25 лет работы.

Документ был направлен в правительство России для рассмотрения. В настоящее время право на досрочную пенсию имеют только медицинские работники, занятые в сельской местности.

По словам Алексея Куринного, инициатива касается исключительно врачей, работающих в государственных медицинских учреждениях.

В пояснительной записке авторы отмечают, что расширение этой меры на всех врачей может повлиять на ситуацию с кадровым обеспечением в здравоохранении.

Гибатдинов и Куринный считают, что принятие законопроекта позволит повысить привлекательность профессии и снизить дефицит специалистов в государственных клиниках.