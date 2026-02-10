Ульяновские парламентарии внесли законопроект о досрочной пенсии для врачей

75 Фото: MedikForum.ru
Ульяновские парламентарии внесли законопроект о досрочной пенсии для врачей

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Алексей Куринный подготовили законопроект, предусматривающий возможность выхода на пенсию для врачей после 25 лет работы.

Документ был направлен в правительство России для рассмотрения. В настоящее время право на досрочную пенсию имеют только медицинские работники, занятые в сельской местности.

По словам Алексея Куринного, инициатива касается исключительно врачей, работающих в государственных медицинских учреждениях.

В пояснительной записке авторы отмечают, что расширение этой меры на всех врачей может повлиять на ситуацию с кадровым обеспечением в здравоохранении.

Гибатдинов и Куринный считают, что принятие законопроекта позволит повысить привлекательность профессии и снизить дефицит специалистов в государственных клиниках.

Читать MedikForum.ru в
Законопроект о бесплатном обеспечении пациентов с ревматическими заболеваниями медикаментами
Половина льготников не получат лекарства в 2018 году
Депутат Госдумы от Ростовской области Юрий Кобзев предложил бороться с кадровым голодом в здравоохранении путем целевого обучения в вузах
Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, какие упражнения поддерживают активность с возрастом
В Екатеринбурге два главврача покинули свои должности 10 февраля
Ульяновские парламентарии внесли законопроект о досрочной пенсии для врачей