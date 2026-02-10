В Подмосковье социальный центр «Королевский» предоставил комплексную реабилитацию более чем тысяче детей с инвалидностью в 2025 году.

Учреждение реализует проекты, направленные на раннее выявление потребностей и поддержку семей, такие как «Ранняя помощь» и «Мамино время».

В центре применяются современные технологии и работают квалифицированные специалисты, что способствует улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вопросы реабилитации и поддержки детей с инвалидностью остаются актуальными для многих семей, а системный подход центра «Королевский» демонстрирует эффективность подобных программ.

Руководство центра отмечает, что деятельность учреждения способствует укреплению семейного благополучия и созданию условий для дальнейшего развития поддержки в регионе.