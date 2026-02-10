Во Владимирской области увеличили единовременные выплаты молодым врачам до 500 тысяч рублей

Владимирская область утвердила новые условия социальной поддержки для молодых медицинских специалистов: размер единовременной выплаты увеличен до 500 тысяч рублей.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила будут действовать в период с 2026 по 2030 год.

Ранее сумма компенсации составляла от 100 до 300 тысяч рублей. Теперь молодые врачи смогут рассчитывать на более значительную финансовую поддержку при трудоустройстве в регионе.

Выплата предоставляется на основании заявления и пакета документов, в который входят паспорт, диплом и другие необходимые бумаги. Такая мера направлена на привлечение специалистов в систему здравоохранения Владимирской области.

По мнению региональных властей, увеличение компенсации может способствовать укреплению кадрового потенциала медицинских учреждений и повысить доступность медицинской помощи для жителей области.