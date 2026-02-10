Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, какие упражнения поддерживают активность с возрастом
Врач Андрей Мартюшев-Поклад поделился информацией о физических упражнениях, которые, по его мнению, способствуют поддержанию активности в зрелом возрасте.
Он отметил, что регулярная ходьба в среднем или быстром темпе может быть полезна для организма. Для этого рекомендуется выделять 30–40 минут ежедневно.
Также Мартюшев-Поклад обратил внимание на значимость силовых упражнений, которые задействуют и утомляют мышцы, а также упражнений, направленных на развитие гибкости и подвижности суставов.
По словам специалиста, такие виды активности могут способствовать сохранению физической формы и поддержанию здоровья с возрастом.
Мартюшев-Поклад подчеркнул, что уделять физическим нагрузкам достаточно даже 15 минут в день, чтобы внести вклад в поддержание жизненного тонуса. Он рекомендует соблюдать меры предосторожности при выборе физических упражнений.
