В отделении реанимации тульской больницы Ваныкина за 30 лет помощь получили свыше 40 тысяч человек

Второе отделение реанимации и интенсивной терапии городской больницы скорой помощи имени Д. Я. Ваныкина в Туле отметило 30-летний юбилей со дня основания.

За три десятилетия работы сотрудники отделения оказали экстренную медицинскую помощь более 40 тысячам пациентов. Здесь проходят лечение люди с тяжёлыми сердечно-сосудистыми патологиями, травмами, нарушениями дыхания и нервной системы, а также пациенты после сложных хирургических вмешательств.

В отделении трудятся специалисты с высокой квалификацией, которые оказывают поддержку пациентам, находящимся в критическом состоянии, включая случаи клинической смерти.

Современное оснащение позволяет подразделению обеспечивать стандарты интенсивной терапии и оказывать помощь в экстренных ситуациях.

Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью и применение современных методов лечения могут повысить эффективность терапии при острых состояниях.