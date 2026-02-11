В Нягани зафиксирован рост заболеваемости гриппом А среди детей

В Нягани отмечено увеличение числа заболевших гриппом А, преимущественно среди детей. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании, которое провёл мэр города Иван Ямашев.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 31,6%. Большинство заболевших — дети, их доля составляет 84% от общего числа случаев.

В течение нескольких месяцев в городе наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Вирус гриппа А выявлен у воспитанников детских садов.

В связи с этим в пяти дошкольных учреждениях, включая «Журавлик», «Сказка», «Рябинка», «Белоснежка» и «Веснянка», были введены карантинные меры в восьми группах.

Администрация города и специалисты продолжают мониторинг ситуации и информируют о необходимости соблюдения профилактических мер.